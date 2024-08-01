СК не может подтвердить приход газовиков в дом в Нижнем Тагиле

Фото: РИА Новости
Следственный комитет пока не может подтвердить информацию о сотрудниках газовой службы, которые якобы приходили в жилой дом в Нижнем Тагиле, где взорвался бытовой газ. Об этом заявил в беседе с прессой заместитель руководителя СУСК по Свердловской области Алексей Невгад.
В сети распространилась информация со ссылкой на местных жителей о том, что за 15 минут до взрыва возле дома видели двух специалистов газовой службы.
Исполняющий обязанности прокурора области Александр Юровских также заявил, что не располагает подтверждающими данную информацию фактами.
В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало. По последним данным, пострадали восемь человек, включая четверо детей, один человек погиб. Под завалами могут находиться ещё шесть человек.
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Исполняющий обязанности прокурора области Александр Юровских также заявил, что не располагает подтверждающими данную информацию фактами.
В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало. По последним данным, пострадали восемь человек, включая четверо детей, один человек погиб. Под завалами могут находиться ещё шесть человек.
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Анастасия Чинкова