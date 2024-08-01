Житель Нижнего Тагила раскрыл детали происшествия из-за обрушившегося дома

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Житель Нижнего Тагила Артём рассказал, что около дома, подъезды которого сегодня обрушились, около месяца назад сильно пахло газом.
«Там давно проблемы с газом. Зимой в начале этого года газовики работы проводили. Все понимали, что это рано или поздно случится», — поделился в беседе с RT собеседник.
В то же время в АО «ГАЗЭКС» сообщили «Известиям» о том, что плановое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 25 июня текущего года. Там отметили, что на момент проверки и проведения работ все системы были исправны. Теперь в причинах аварии разбирается специальная комиссия.
Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами в Нижнем Тагиле. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.
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