Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил однодневный арест молодому человеку и двум его подругам за стрельбу во время похорон крысы. Об этом сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Троицу признали виновной в мелком хулиганстве и отправили под административный арест. Согласно материалам дела, в августе две девушки и их знакомый пришли в лес неподалеку от поселка Лисий нос, чтобы похоронить питомца одной из них. После захоронения крысы молодой человек достал сигнальный пистолет и устроил салют в честь грызуна.
Звуки выстрелов испугали влюбленную пару, которая находилась в палатке рядом с местом захоронения. Они вызвали полицию, сообщив о не менее 10 выстрелах от неизвестных. Правоохранители вскоре нашли хулиганов и установили, что молодой человек произвел 19 выстрелов в воздух.
Ранее сообщалось, что в Австралии 58-летняя жительница Тасмании, Кэтрин Ли Джун, оказалась в центре скандала и попала под суд за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием рыбы.
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Звуки выстрелов испугали влюбленную пару, которая находилась в палатке рядом с местом захоронения. Они вызвали полицию, сообщив о не менее 10 выстрелах от неизвестных. Правоохранители вскоре нашли хулиганов и установили, что молодой человек произвел 19 выстрелов в воздух.
Ранее сообщалось, что в Австралии 58-летняя жительница Тасмании, Кэтрин Ли Джун, оказалась в центре скандала и попала под суд за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием рыбы.
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Дарья Осипова