14-летний школьник в Ялте впал в кому после падения в заброшенном здании

Фото: iStock/Punkstar0083

В Ялте 14-летний подросток серьёзно пострадал во время прогулки по заброшенному зданию. Как оказалось, юноша упал с высоты и его срочно госпитализировали.



По информации Telegram-канала «Mash на волне», сейчас школьник находится в коме уже четвертые сутки. В отношении его родителей возбуждено административное дело. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что 12-летняя школьница дала годовалому ребенку подышать вейпом. По факту инцидента правоохранители составили протокол.

Иван Мусатов

