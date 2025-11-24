14-летний школьник в Ялте впал в кому после падения в заброшенном здании
В Ялте 14-летний подросток серьёзно пострадал во время прогулки по заброшенному зданию. Как оказалось, юноша упал с высоты и его срочно госпитализировали.
По информации Telegram-канала «Mash на волне», сейчас школьник находится в коме уже четвертые сутки. В отношении его родителей возбуждено административное дело. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что 12-летняя школьница дала годовалому ребенку подышать вейпом. По факту инцидента правоохранители составили протокол.
Читайте также: