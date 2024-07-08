СК опубликовал кадры задержания подозреваемых в изнасиловании ведущей МАТЧ ТВ

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СК показал кадры задержания трех подозреваемых в изнасиловании ведущей «Матч ТВ», видео публикует Телеграм-канал NEWS.ru.
Как сообщают в правоохранительных органах, задержанных трое, все они граждане Узбекистана. Один из них пытался скрыться еще 6 июля, но его поймали. Второго мигранта 1999 года рождения задержали в районе станции ВДНХ. Недавно стало известно о задержании третьего, который не участвовал в изнасиловании, но просто наблюдал за происходящим. Следователи будут просить избрать меру пресечения всем троим фигурантам дела.
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