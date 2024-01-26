СК опубликовал видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области

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В сети появилось видео с места крушения военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, кадры публикует Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, в настоящий момент на месте крушения работают следователи.
Напомним, Ил-76 разбился 24 января около 11 часов утра в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. Как стало известно позже, пилоты намеренно увели падающий борт от жилых домов, чтобы спасти жизни мирных граждан.
На борту самолёта находились 65 украинских военнопленных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они трагически погибли.
Прямо перед крушение экипаж воздушного судна успел сообщить, что самолёт подвергся внешнему воздействию. По первым результатам расследования СК, самолёт сбила зенитная ракета, прилетевшая с Украины.
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Напомним, Ил-76 разбился 24 января около 11 часов утра в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. Как стало известно позже, пилоты намеренно увели падающий борт от жилых домов, чтобы спасти жизни мирных граждан.
Прямо перед крушение экипаж воздушного судна успел сообщить, что самолёт подвергся внешнему воздействию. По первым результатам расследования СК, самолёт сбила зенитная ракета, прилетевшая с Украины.
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Евгения Парфентьева