В Москве приступили к опознанию погибших при теракте в «Крокусе»

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В Москве приступили к процедуре опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.
Процедура опознания проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда уже заранее пригласили родственников.
Работа будет осуществляться совместно со специалистами из Москвы и Подмосковья, представителями МЧС РФ и СК РФ.
Отмечается, что для опознания может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займёт не менее двух недель.
Также родственникам помогают оформить все документы, организована служба психологической помощи.
Процесс опознания погибших будет производиться в круглосуточном режиме.
По последним сообщениям, в результате теракта 22 марта погибли 133 человека.
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Работа будет осуществляться совместно со специалистами из Москвы и Подмосковья, представителями МЧС РФ и СК РФ.
Также родственникам помогают оформить все документы, организована служба психологической помощи.
Процесс опознания погибших будет производиться в круглосуточном режиме.
По последним сообщениям, в результате теракта 22 марта погибли 133 человека.
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Анастасия Чинкова