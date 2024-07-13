СК опубликовал видео с женщиной, выбросившей чемодан с ребёнком в мусорку

Фото: Следственный комитет по Пермскому краю
Женщина бросила чемодан с телом ребёнка рядом с мусорными баками, кадры, на которые попала подозреваемая, публикует Telegram-канал Следственного комитета по Пермскому краю.
Напомним, ранее житель Перми обнаружил рядом с мусорными баками чемодан, в котором находилось тело мальчика. На вид ребёнку было 6-8 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.
Труп ребёнка был спрятан в большой чёрный чемодан, позже в сеть попали кадры, на которых женщина катит по направлению к мусорке аналогичный чемодан. Сообщается, что сперва она хотела сбросить его с моста в реку, но не смогла поднять.
На обнародованных СК кадрах происходит осмотр жилища, в котором, предположительно, произошло убийство ребёнка.
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Труп ребёнка был спрятан в большой чёрный чемодан, позже в сеть попали кадры, на которых женщина катит по направлению к мусорке аналогичный чемодан. Сообщается, что сперва она хотела сбросить его с моста в реку, но не смогла поднять.
На обнародованных СК кадрах происходит осмотр жилища, в котором, предположительно, произошло убийство ребёнка.
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Евгения Парфентьева