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СК опубликовал видео с женщиной, выбросившей чемодан с ребёнком в мусорку

13 июля 2024, 08:00

Фото: Следственный комитет по Пермскому краю

Женщина бросила чемодан с телом ребёнка рядом с мусорными баками, кадры, на которые попала подозреваемая, публикует Telegram-канал Следственного комитета по Пермскому краю.
Напомним, ранее житель Перми обнаружил рядом с мусорными баками чемодан, в котором находилось тело мальчика. На вид ребёнку было 6-8 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Труп ребёнка был спрятан в большой чёрный чемодан, позже в сеть попали кадры, на которых женщина катит по направлению к мусорке аналогичный чемодан. Сообщается, что сперва она хотела сбросить его с моста в реку, но не смогла поднять.



На обнародованных СК кадрах происходит осмотр жилища, в котором, предположительно, произошло убийство ребёнка.

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#убийство
#следственный комитет
#ребёнок
#пермский край
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
13 июля 2024, 05:35

Фото: iStock/Distortion Media

Нефтехранилище в Ростовской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и загорелось, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пожар возник около 04:00 на нефтехранилище в Цимлянском районе. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, в его тушении вовлечены 49 специалистов и 14 единиц техники. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют.

Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что взятие российскими войсками под контроль Волчанска в Харьковской области позволит им защитить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать наступление на Харьков.

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Крушение лайнера Superjet: какие версии катастрофы известны и виновны ли птицы
Отказ двигателя или птицы: названы версии падения самолета Superjet под Коломной
13 июля 2024, 04:36

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

Пассажирский лайнер Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. Какие на данный момент известны версии катастрофы и причем здесь птицы, читайте в материале «Радио 1».

Разбившийся самолет падал практически вертикально


Момент крушения самолета Sukhoi Superjet (SSJ) 100 под Коломной попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Shot».

На ролике запечатлено, как самолет на большой скорости падает на землю и взрывается. Затем в небо поднимается столб черного дыма.

Предполагается, что у самолета отказали оба двигателя.

Следователи проводят обыск на ремонтном заводе


После крушения SSJ 100 в Подмосковье следователи провели обыск на Луховицком авиационном заводе имени П.А. Воронина. Следователей заинтересовала заводская документация. Были ли документы изъяты в ходе обыска, не уточняется. Отмечается, что пассажирский самолет, разбившийся 12 июля, ремонтировался именно на этом заводе.

Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет
Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет

Одной из основных причин крушения самолета Superjet 100 под Коломной называют некачественную сборку во время ремонта. По данным источников канала Mash, при наборе высоты самолет разогнался со скоростью 40 метров в секунду, тогда как в норма составляет 12-15 метров в секунду. Такая перегрузка могла привести к потере сознания экипажем и отказу обоих двигателей. Подобные инциденты происходили в 2010 и 2018 годах. В частности, в одном из случаев механик установил переключатель управления стабилизатором вверх ногами.

Один из собеседников ТАСС в авиационной отрасли допустил, что у пассажирского самолета произошел критический отказ системы. По его словам, причиной аварии стала проблема с электроникой.

Также берется во внимание версия о столкновении со стаей птиц. Согласно ей, птицы столкнулись с двигателями на малой высоте и низкой скорости, что могло бы привести к катастрофе. Похожий случай, позже получивший название «Чудо на Гудзоне», произошло в США в 2009 году. Во время взлета в оба двигателя Airbus попала птица, но пилоту удалось благополучно посадить самолет на реку.

Окончательную причину установят после расшифровки бортового самописца Superjet. Росавиация подтвердила, что «черные ящики» найдены, из них можно извлечь информацию.

Самолет был произведен в 2014 году


Самолет Sukhoi Superjet 100, упавший в Подмосковье, был произведен в 2014 году в Комсомольске-на-Амуре. В 2015 году его передали «Газпром авиа», которая стала единственной эксплуатировавшей борт компанией.

Срок действия сертификата летной годности самолета истекал к 2030 году. Последний полет с пассажирами Sukhoi Superjet 100 совершил 3 мая, после его он был отправлен на завод для планового технического обслуживания. Самолет разбился через три часа после вылета из-за пределов ремонтного предприятия.

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Росавиация сообщила о плановом полете рухнувшего SSJ 100

Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства
#самолет
#ремонт
#крушение
#падение
#росавиация
#коломна
#подмосковье
#московская область
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Момент крушения самолета Superjet попал на видео
13 июля 2024, 02:30

Фото: iStock/Freer Law

Момент крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.


На ролике запечатлено, как самолет на большой скорости падает на землю и взрывается. Затем в небо поднимается столб черного дыма.

Лайнер Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.

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Росавиация: черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ были обнаружены

Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства
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МЧС сообщило о масштабном пожаре в Подмосковье
13 июля 2024, 02:04

Фото: iStock/grafoto

В швейном цеху в подмосковном поселке Володарского произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал МЧС.
Также огнем охвачена торговая улица. Общая площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров. По данным ведомства, обрушилась часть кровли. К тушению пожара привлекли 20 специалистов и 10 единиц техники.

Информация на данный момент не поступала.

Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.

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#подмосковье
#пожар
#мчс
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Росавиация сообщила о плановом полете рухнувшего SSJ 100
Глава Росавиации Ядров: упавший Superjet осуществлял перелет по плану
13 июля 2024, 01:01

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

Глава Росавиации Дмитрий Ядров высказался о падении самолета Superjet 100 в Подмосковье, передает телеканал «Россия 24».
По словам чиновника, пассажирский самолет летел в соответствии с принятым планом полета.

Ранее заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков раскрыл, что разбившийся самолет летел без разрешения. Он подчеркнул, что самолет вылетел не из гражданского аэропорта, а с Луховицкого аэродрома, где находится база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.

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Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет
#коломна
#внуково
#росавиация
#самолет
#крушение
#падение
#московская область
#подмосковье
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Росавиация: черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ были обнаружены
12 июля 2024, 23:08

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

Черные ящики потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) обнаружены, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров телеканалу «Россия 1».
«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики, так называемые бортовые самописцы», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в пятницу днём в лесу под Коломной потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли.

До этого сообщалось, что причиной падения самолета мог стать одновременный отказ двух двигателей. Это основная версия крушения самолета на данный момент.

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В рамках дела о крушении самолета под Коломной проведут ряд экспертиз
#московская область
#подмосковье
#самолет
#падение
#крушение
#коломна
#росавиация
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Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства
ТАСС: SSJ-100, разбившийся в Коломне, был 2014 года выпуска
12 июля 2024, 21:38

Фото: IStock/Freer Law

Разбившийся в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) был произведен в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
«Газпром авиа» являлся единственной компанией, эксплуатировавшей самолет с 2015 года. По документам самолет считался годным к пилотированию до 2030 года.

О крушении частного самолета SSJ-100 стало известно днем, на борту находились три члена экипажа. Уточняется, что самолет осуществил взлет совсем незадолго до ремонта. Сейчас в этом цехе работают правоохранители.

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#подмосковье
#самолет
#завод
#газпром
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В Москве уроженец Мордовии ударил женщину по голове
Росгвардия: в Москве задержан мужчина, ударивший женщину по голове
12 июля 2024, 20:41

Фото: IStock/Backiris

На востоке Москвы мужчина напал на прохожую и ударил ее по голове. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в своем Телеграм-канале.
Инцидент произошел на одном из охраняемых промышленных объектов на Черницынском проезде. После внезапного нападения мужчина скрылся, но пострадавшая успела запомнить его приметы и нажала кнопку тревоги.

Незамедлительно прибывшие сотрудники Росгвардии смогли выследить и задержать мужчину, подходящего по описанию. Им оказался 52-летний уроженец Мордовии. Его доставили в территориальный отдел для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

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#инцидент
#мужчина
#сотрудники
#нападение
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В Польше тренировочный самолет разбился о взлетную полосу
Life: на севере Польши на аэродроме разбился учебный самолет
12 июля 2024, 20:30

Фото: IStock/Gudella

На севере Польши разбился учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik, сообщили в пресс-службе Объединённого командования ВС республики.
Источники уточняют, что борт ударился о плиту посадочной полосы во время взлета. Проводится спасательная операция. По информации некоторых изданий, пилот успел катапультироваться.

Ранее в подмосковной Коломне произошло крушение частного самолета, в котором находилось три члена экипажа, все они погибли. Иных пострадавших нет. Правоохранители работают в ремонтном цехе, где незадолго до вылета чинили самолет.

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#самолет
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#операция
#крушение
#польша
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