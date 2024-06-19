В Перми поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки с участниками СВО

Фото: istockphoto / globalmoments
В Перми поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки, в которой участвовали участники специальной военной операции (СВО). Информация об инциденте появилась в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным паблика, поезд следовал по маршруту Москва — Абакан. В драке участвовали около 30 человек, среди которых были военнослужащие.
Организаторов драки сняли с поезда, что привело к задержке на 40 минут. Подробности инцидента не уточняются.
На фотографиях, опубликованных в сообществе, видны сотрудники ОМОНа и транспортной полиции, привлеченные к разбору происшествия.
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Организаторов драки сняли с поезда, что привело к задержке на 40 минут. Подробности инцидента не уточняются.
На фотографиях, опубликованных в сообществе, видны сотрудники ОМОНа и транспортной полиции, привлеченные к разбору происшествия.
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Артем Кузьмин