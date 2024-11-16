СК открыл дело на фоне сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

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В СК проверят достоверность данных о митинге с экстремистскими призывами разжечь межнациональную рознь, якобы прошедшем в МФЮА, проинформировало ведомство в Telegram. Уточняется, что уголовное дело уже открыто.
«С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также подлинности размещенной в сети интернет видеозаписи и озвученных высказываний следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В рамках уголовного дела назначены необходимые исследования», — добавили в СК.
В сети распространилась видеозапись, где лица, держащие азербайджанские флаги, выкрикивают экстремистские лозунги, передвигаясь якобы по территории юридической академии.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения, митинг с экстремистскими высказываниями прошел за территорией вуза, но в нем все равно идет внутренняя проверка, поскольку на митинге использовали флаг МФЮА. Академия сотрудничает с правоохранителями.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе разбирательства.
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Никита Кротов