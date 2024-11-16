Смерть премьера Мариинского театра Шклярова не носит криминального характера

Фото: iStock/Bogdan Lazar
Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста РФ Владимира Шклярова не носит криминального характера. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Собеседник подчеркнул, что Шкляров умер естественной смертью.
«Он умер естественной смертью, это не криминал», — пояснил он.Других подробностей случившегося источник не привел.
Ранее телеграм-канал Mash писал, что Владимир Шкляров якобы погиб в результате падения с пятого этажа. Издание заявляло, что мужчина сегодня ночью вышел на балкон покурить, а затем, потеряв равновесие, упал вниз.
Читайте также:
Названа причина гибели артиста Мариинского театра Шклярова
Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни
Стало известно, где похоронят Светлану Светличную
Данил Пономарев