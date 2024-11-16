Всех заложников в Исси-ле-Мулино под Парижем освободили из ресторана

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
Всех заложников в парижском пригороде Исси-ле-Мулино освободили из ресторана, передает телеканал BFM TV. Уточняется, что злоумышленника задержали.
Перед этим журналисты BFM TV, ссылаясь на полицейских, информировали, что захвативший посетителей в заложники — наркоман.
По данным источников, правоохранители знают его. Это подтвердила и мать задержанного. По информации полицейских, злоумышленник является сыном хозяина заведения, где произошло ЧП.
Известно, что фигурант выразил намерение закончить жизнь самоубийством. Мотивы злоумышленника сейчас выясняют.
Исси-ле-Мулино — юго-западный пригород Парижа. Заведение, где произошел захват заложников, расположено в десятках километров от кольцевой дороги, которая окружает город.
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По данным источников, правоохранители знают его. Это подтвердила и мать задержанного. По информации полицейских, злоумышленник является сыном хозяина заведения, где произошло ЧП.
Известно, что фигурант выразил намерение закончить жизнь самоубийством. Мотивы злоумышленника сейчас выясняют.
Исси-ле-Мулино — юго-западный пригород Парижа. Заведение, где произошел захват заложников, расположено в десятках километров от кольцевой дороги, которая окружает город.
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Никита Кротов