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Российские войска испытывают в Херсонской области новые дроны «Сибирь», способные поднимать две мины 82-го калибра, сообщил ТАСС боец с позывным «Тенор».
«Пробуем, используем, он у нас появился совсем недавно, но мы начинаем его использовать против врага», - сказал боец.
Дальность полета «Сибири» составляет до десяти километров, а наблюдать за врагом можно до 30 километров.
Собеседник агентства добавил, что при помощи нового вооружения уже есть определенные успехи.
«Был уничтожен склад с боеприпасами на правом берегу [Днепра]», — заключил Тенор.Ранее сообщалось о планах главы киевского режима Владимира Зеленского по Донбассу.
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