Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Украинские пилоты, которые управляют американскими истребителями F-16, вынуждены использовать дороги и трассы вместо взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего французского военного Ксавье Тительмана. Отмечается, что применять для F-16 обычные ВПП на аэродромах неосмотрительно, так как ВС РФ знает местоположение каждого из них.