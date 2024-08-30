Фото: iStock/Tomas Ragina
Расчет БПЛА бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки ВС РФ, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Григоровка под Часовым Яром. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько бойцов украинской армии пытались приблизиться к российским позициям, но их передвижение зафиксировал расчет БПЛА. После произошла атака дрона со сбросом боеприпаса.
В результате была ликвидирована группа пехоты ВСУ под Часовым Яром.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны: группировка войск «Запад» освободила Синьковку в Харьковской области
Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО
В результате была ликвидирована группа пехоты ВСУ под Часовым Яром.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны: группировка войск «Запад» освободила Синьковку в Харьковской области
Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО
Екатерина Коршунова