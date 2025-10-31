СК открыл дело против чиновника в Дербенте о превышении полномочий
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Дербента по признакам превышения должностных полномочий.
Об этом 31 октября сообщило следственное управление СК РФ по Дагестану в своём Telegram-канале.
По версии следствия, в 2023–2024 годах чиновник совместно с другими сотрудниками администрации незаконно распределял муниципальные земли и изменял их площадь в пользу третьих лиц. Указанные действия, как утверждают в ведомстве, нанесли ущерб и нарушили права граждан.
Фигуранту предъявили обвинения по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое группой лиц по предварительному сговору). По месту жительства подозреваемого и в помещениях администрации провели обыски. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
