Суд огласит приговор по делу о нападении на байкера Ковалева в ноябре
Московский городской суд назначил на 6 ноября оглашение приговора по делу об убийстве байкера. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции РИА Новости.
Гособвинение ранее потребовало для злоумышленников от 9,5 до 17 лет лишения свободы по факту убийства Кирилла Ковалева в апреле 2024 года. Инцидент произошёл вечером 17 апреля: 21‑летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда на Краснодарской улице, после чего 24‑летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание.
Аббасов напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот, затем скрылся с места преступления.
По данным следствия, обвиняемый собирался бежать в ЛНР. Его и других фигурантов задержали в станице Казанская Ростовской области при попытке уйти от наказания. Позже выяснилось, что в Москве задержанного Шахина Аббасова отпустил инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов за 30 тыс. рублей.
