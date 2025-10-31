Суд огласит приговор по делу о нападении на байкера Ковалева в ноябре

31 октября 2025, 13:27

Суд огласит приговор по делу о нападении на байкера Ковалева 6 ноября

Фото: istockphoto/simpson33

Московский городской суд назначил на 6 ноября оглашение приговора по делу об убийстве байкера. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции РИА Новости.