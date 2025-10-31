Россиянина в Нижнем Новгороде осудили на 12 лет за теракт на железной дороге

31 октября 2025, 14:03

Фото: istockphoto/Perytskyy

В Нижнем Новгороде суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за теракт на железной дороге. Об этом ообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, передаёт «Лента.ру».