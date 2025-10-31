Россиянина в Нижнем Новгороде осудили на 12 лет за теракт на железной дороге
В Нижнем Новгороде суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за теракт на железной дороге. Об этом ообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, передаёт «Лента.ру».
По данным ведомства, в июне 2024 года подсудимый поджёг релейные шкафы на перегоне станций Жолнино — Дзержинск Горьковской железной дороги.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что на Кубани сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге.
