Достижения.рф

Россиянина в Нижнем Новгороде осудили на 12 лет за теракт на железной дороге

Фото: istockphoto/Perytskyy

В Нижнем Новгороде суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за теракт на железной дороге. Об этом ообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, передаёт «Лента.ру».



По данным ведомства, в июне 2024 года подсудимый поджёг релейные шкафы на перегоне станций Жолнино — Дзержинск Горьковской железной дороги.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что на Кубани сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0