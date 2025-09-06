СК открыл дело против экс-полицейских и чемпиона мира по тхэквондо

06 сентября 2025, 17:51

СК: Против чемпиона мира по тхэквондо Четинбага открыли дело по мошенничеству

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции и чемпиона мира по тхэквoндo Эмина Четинбага по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом 6 сентября сообщил СК России.