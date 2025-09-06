СК открыл дело против экс-полицейских и чемпиона мира по тхэквондо
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции и чемпиона мира по тхэквoндo Эмина Четинбага по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом 6 сентября сообщил СК России.
По версии следствия, не позднее февраля 2025 года организатор преступной группы привлек к противоправной деятельности своих знакомых, в том числе Четинбага и оперативников одного из полицейских отделов, для совершения тяжких преступлений в московском регионе. Организатор отыскивал граждан, занимающихся криптовалютой, и располагающих крупными суммами денег. Четинбаг назначал им встречи, уточнял данные и передавал информацию о месте пребывания потерпевших другим участникам группы.
Действуя под видом сотрудников правоохранительных органов, соучастники угрожали проведением оперативных мероприятий и задержанием, вымогали деньги, изымали у жертв мобильные телефоны, проверяли счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу. По данным СК, общий причинённый жителям Москвы материальный ущерб превысил 4 млн рублей. Пятерым участникам уже предъявлены обвинения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё один фигурант объявлен в розыск. Следствие продолжает сбор доказательств.
Ранее, 20 августа, сообщалось о задержании главы Воткинского района Удмуртии Айрата Газимзянова: ему инкриминируют незаконное использование земельного участка в государственном национальном парке «Нечкинский». В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
