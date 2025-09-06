РЕН ТВ: прокурор из Петербурга насмерть сбил 15-летнюю девочку в Мелитополе

06 сентября 2025, 16:38

Фото: iStock/eugenesergeev

Прокурор из Санкт-Петербурга насмерть сбил 15-летнюю девочку в Мелитополе. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.





Также телеканал выложил кадры произошедшего. На них видно, как школьница переходит дорогу по пешеходному переходу с самокатом в руках. В какой-то момент в нее внезапно влетает машина.



Отмечается, что в результате ДТП подросток получил переломы таза, ребер и ключицы, а также черепно-мозговую травму. По словам матери погибшей, водитель ехал со скоростью около 120 километров в час.

«Она восемь дней пролежала в глубокой коме, вчера мы ее похоронили», — рассказала женщина.