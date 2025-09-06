В США невеста помогла полицейским найти похищенное свадебное платье

06 сентября 2025, 17:07

Гражданка США помогла полицейским разыскать свою машину со свадебным платьем

Фото: istockphoto/TheaDesign

Невеста из Массачусетса помогла полиции найти угнанную машину, в которой находилось её свадебное платье, сообщает People.





28 августа Джулия Паллис и Колин Талли из Бостона направлялись на свадьбу в Вермонт. Автомобиль был заполнен коробками с напитками, декором и другими вещами для торжества. Пока Талли ненадолго зашёл в дом, оставив машину заведённой, автомобиль исчез.



Паллис сперва подумала о том, чтобы заблокировать банковские карты, оставшиеся в машине, затем вспомнила про ноутбук и решила отследить его через приложение. Сев во вторую машину, она поехала за похитителем, передавая получаемые координаты полиции.



Вскоре злоумышленник проехал мимо патруля, который уже имел данные от Паллис. После недолгой погони мужчину задержали. Ему предъявили ряд обвинений, в том числе в неподчинении сотрудникам полиции, опасном вождении и управлении автомобилем с просроченными правами.





«Честно говоря, своей свадьбой мы обязаны дежурной сотруднице, которая вела его. Она самая лучшая. Мы благодарим нашу счастливую звезду за неё», — сказала Паллис.