СК открыл уголовное дело после массового отравления подростков в Калининграде

19 октября 2025, 16:28

СК открыл уголовное дело по факту отравления 9 подростков в Калининграде

Фото: istockphoto/blinow61

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно‑эпидемиологических правил. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Данные приводит «Газета.ру».