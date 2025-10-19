СК открыл уголовное дело после массового отравления подростков в Калининграде
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно‑эпидемиологических правил. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Данные приводит «Газета.ру».
Поводом для проверки стала публикация в СМИ от 18 октября 2025 года о том, что несколько несовершеннолетних отравились в одном из заведений общепита и их госпитализировали с норовирусной инфекцией.
По распоряжению руководителя следственного управления СК по Калининградской области Дмитрия Канонерова, материалы проверки передали в следственный отдел по Московскому району города, где начали следствие.
Утром 19 октября Роспотребнадзор сообщил, что девять школьников обратились за медицинской помощью после посещения кафе «Бела Дона» с признаками острой кишечной инфекции. По данным ведомства, заболевшие — учащиеся двух классов одной школы, которые посещали мероприятие и питались в этом кафе. Лабораторные исследования подтвердили норовирусную инфекцию, всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидрасследование: проверили соблюдение санитарных норм в кафе и школьной столовой, отобрали пробы сырья, готовой продукции и воды, а также обследовали работников, задействованных в приготовлении пищи.
