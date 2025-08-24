В Москве соболезнуют близким погибшего при взрыве в ЦДМ
Мэр Москвы Собянин соболезнует близким погибшего при взрыве в ЦДМ
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в «Центральном детском магазине» по предварительным данным есть погибший, и выразил соболезнования его близким.
По словам Собянина, московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим. Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что при инциденте с баллоном для шаров в ЦДМ один человек погиб и трое получили травмы.
«В «Центральном детском магазине» произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего», - написал градоначальник.В пресс‑службе МЧС добавили, что на месте работают пожарно‑спасательные подразделения.