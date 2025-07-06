СК: по факту гибели двух людей на трейле под Мурманском возбуждено дело
После гибели двух людей на трейле в Мурманской области Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону возбудило уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. На месте происшествия работают правоохранители, они выясняют обстоятельства случившегося.
Предварительная причина гибели людей — переохлаждение. Организаторам трейла «Хибины» грозит до десяти лет колонии.
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