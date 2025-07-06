СК: по факту гибели двух людей на трейле под Мурманском возбуждено дело

06 июля 2025, 17:36

Фото: iStock/Akintevs

После гибели двух людей на трейле в Мурманской области Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону возбудило уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.