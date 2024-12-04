Задержаны трое подростков, которые избили машиниста электрички в Подмосковье

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Полицейские задержали трех подростков, которые избили машиниста электрички в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту публикации в сети видеороликов о правонарушениях в электропоездах.
Она пояснила, что 1 декабря на станции Воронок группа подростков попыталась выбить двери электропоезда, чтобы проникнуть в последний вагон состава.
Одного 14-летнего подростка задержали почти сразу. О задержании двух других несовершеннолетних стало известно 4 декабря. Ими оказались 14-летний житель Московской области и 15-летний москвич.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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«Один из роликов зафиксировал нападение на сотрудника железной дороги. На втором запечатлены хулиганские действия группы молодых людей на железнодорожной станции Воронок в Московской области», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что 1 декабря на станции Воронок группа подростков попыталась выбить двери электропоезда, чтобы проникнуть в последний вагон состава.
Одного 14-летнего подростка задержали почти сразу. О задержании двух других несовершеннолетних стало известно 4 декабря. Ими оказались 14-летний житель Московской области и 15-летний москвич.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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Элина Позднякова