«Ничего криминального»: чем закончились танцы с костями у школьных поваров

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Школьные повара в поселке Шушенское Красноярского края получили выговор после публикации в сети видео, на котором они танцуют с оставшимися от разделки костями под песню «Эта любовь» киргизского певца Amirchik. Об этом сообщил руководитель районного управления образования Владимир Киримов. По его словам, увольнять женщин за баловство никто не собирается, так как их некем заменить.
«Все лица наказаны, получили выговоры. Я так понимаю, сейчас у нас будут проверки, мы готовы к этому. В субботу привезли мясо, поэтому работники были вызваны в выходной день на разделку. Все мясо было прибрано в присутствии завстоловой, а работники остались собрать оставшиеся кости, потому что они в питание не идут. Кости утилизируются у нас по договору с ветстанцией. Работники, конечно, раскаиваются по поводу того, что они сделали. Повара сразу сказали, что будут увольняться. Но у нас небольшой поселок, работников не так много, поэтому пока они продолжают работать. Тем более замечаний к ним нет, они нормально работают. Конечно, они могут уволиться, но мы должны найти работников. Школа же работает, сразу заменить этих людей некем», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».Киримов также отметил, что поведение поваров — это просто баловство и «ничего криминального» в нем нет.
Напомним, после публикации ролика в сети управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку. По информации ведомства, на кадрах были запечатлены «грубые нарушения санитарных норм и требований».
Вместе с тем в соседней Кемеровской области региональное управление Роспотребнадзора добился закрытия популярного кафе в областном центре. Как сообщает «Сiбдепо», речь идет о пекарне по адресу Октябрьский, 68, где инспекторы нашли множество нарушений, включая кишечную палочку на смывах рук повара, его санитарной одежды и кухонном инвентаре.
«На предприятии общественного питания, не обеспечивалась поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Кузбассу.Читайте также:
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