СК: После ДТП с 50 машинами в Новгородской области заведено уголовное дело

Фото: сайт СК РФ
В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого четыре человека погибли. Об этом региональное управление СК РФ сообщает в своём Телеграм-канале.
Предварительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.
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