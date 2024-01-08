В Новгородской области число пострадавших в массовом ДТП возросло до 16

Фото: Фотобанк Московской области
В Новгородской области в ДТП на автодороге М-11 «Нева» пострадали 20 человек, четверо из них скончались. Среди погибших был один ребёнок, пишут «Известия» со ссылкой на МЧС РФ.
«Травмированы 16, из них пять детей», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время троих пострадавших детей авиацией доставили из Ставрополья в Великий Новгород.
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