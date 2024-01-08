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В Новгородской области число пострадавших в массовом ДТП возросло до 16

МЧС: В Новгородской области число пострадавших в массовом ДТП возросло до 16
08 января 2024, 23:07
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

В Новгородской области в ДТП на автодороге М-11 «Нева» пострадали 20 человек, четверо из них скончались. Среди погибших был один ребёнок, пишут «Известия» со ссылкой на МЧС РФ.
«Травмированы 16, из них пять детей», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время троих пострадавших детей авиацией доставили из Ставрополья в Великий Новгород.




​В понедельник, 8 января, под Великим Новгородом произошло ДТП. ​По словам губернатора Андрея ​Никитина, в массовой аварии участвовали около ​50 ​машин. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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На Филиппинах россиянка упала на автомобиле со скалы
08 января 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Россиянка погибла, ещё двое россиян получили травмы в результате падения автомобиля со скалы в море в филиппинской провинции Себу.
Об этом сообщает местный телеканал GMA News.

Авария случилась в понедельник примерно в 15.00 (10.00 - мск). Группа из трех россиян двигалась на машине из города Себу в город Моалбоал.

Машина выехала на встречную полосу и рухнула с обрыва в море. Погибла россиянка, двое гражданам РФ смогли выбраться из перевернутого автомобиля. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.

РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского. Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.

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#новости
#происшествие
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В Минздраве рассказали о числе пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11
Минздрав: 10 пострадавших в ДТП на трассе М-11 эвакуируют медики
08 января 2024, 19:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Специалисты медицины катастроф эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП на трассе в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что на платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург произошло массовое столкновение более 50 автомобилей. На данный момент известно о четырёх погибших, в числе которых один ребёнок.

В настоящее время производится эвакуация 10 пострадавших, из которых двое детей. Один из них находится в тяжёлом состоянии, второй – в среднем. Их ведут в Областную детскую клиническую больницу Великого Новгорода. Взрослых пострадавших направляют в Областную клиническую больницу.

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#трасса м11
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Неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова в Петербурге
В Петербурге подожгли входную дверь квартиры ведущего радио Sputnik Татаренкова
08 января 2024, 19:01

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли входную дверь квартиры ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова. Сам он уверен, что у истории имеется украинский след, передает РИА Новости.
«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть», - передает РИА Новости слова Татаренкова.

Он уточнил, что в момент поджога дома никого не было, однако в квартире горел свет. Огонь заметила соседка и сразу вызвала МЧС. Ведущий радио Sputnik обратился в полицию. Он уверен, что у этой истории с поджогом имеется украинский след. Татаренков считает, что расчет был на запугивание.

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Вертолёты вылетели на место ДТП с 50 автомобилями на трассе М-11
МЧС: вертолёты вылетели на место ДТП с 50 машинами в Новгородской области
08 января 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Вертолёты МЧС и Центра медицины катастроф направляются к месту массового ДТП на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что на 526-м километре платной трассы М-11 произошло массовое столкновение свыше 50 автомобилей. В настоящее время движение в сторону Москвы полностью перекрыто. Проезд осуществляется по соседней бесплатной трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург. На месте происшествия работают спасатели МЧС.

Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 человек, среди которых двое детей. Также сообщается о гибели четверых, в том числе одного ребёнка.

В настоящее время к месту трагедии летят вертолёты МЧС РФ и Центра медицины катастроф. Также следует мобильный пункт обогрева.

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#дтп
#великий новгород
#трасса м11
#москва
#санкт-петербург
#вертолёты
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Резиденция экс-премьера Японии сгорела из-за палочки с благовониями
NHK: резиденция экс-премьера Японии Танаки сгорела из-за палочки с благовониями
08 января 2024, 17:20

Фото: iStock/Distortion Media

Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио из-за палочки с благовониями. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что пожар в центре Токио вспыхнул в понедельник, 8 января. Спустя два часа 20 пожарных нарядов ликвидировали возгорание. Однако двухэтажное здание выгорело практически полностью.

На момент начала пожара в доме находились дочь политика Макико, ранее занимавшая пост министра иностранных дел, а также её муж Наоки, бывший министр обороны Японии. При возгорании никогда не пострадал.

Макико Танаки утверждает, что поставила палочки с благовониями в доме, после чего произошёл пожар.

Какуэй Танаки занимал пост премьер-министра Японии в 1972-1974 годах. У него была неоднозначная репутация, однако даже после отставки и выхода из партии он продолжал оказывать влияние на политику. За это он получил прозвище «теневого генерала японской политики».

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#возгорание
#министр
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Никитин: в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей
08 января 2024, 17:07

Фото: iStock/Paha_L

На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей. Такое уточнение сделал губернатор региона Андрей Никитин.
«На М-11 «Нева» (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил, что движение по трассе в стороны Москвы полностью перекрыто, однако проехать можно через федеральную дорогу М-10, съезд на которую находится на 545 км.

Сейчас на месте массовой аварии находятся сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. Организована проверка.

Напомним, в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом РИА Новости сообщили в ГИБДД по региону.

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В Ставропольском крае в аварии погибли семь человек
08 января 2024, 16:23

Фото: iStock/conejota

Семь человек скончались в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае.
РЕН ТВ сообщает, что авария случилась на трассе Пятигорск - Новопавловск в Предгорном муниципальном округе недалеко от поселка Пятигорского.

Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.

«Семь человек погибли, еще трое пострадали», - сообщил источник.
На месте ДТП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

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#дтп
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#новости
#авария
#происшествия
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Стали известны подробности гибели журналиста «Ленты.ру» Рыбина
Причиной смерти журналиста «Ленты.ру» Рыбина оказалась болезнь сердца
08 января 2024, 16:14

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Журналиста Александра Рыбина нашли мёртвым в Ростовской области. Его тело обнаружили рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе.
По предварительной информации, журналист скончался от болезни сердца. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, осмотр тела показал, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при Александре Рыбине. Что говорит о том, что смерть носила не криминальный характер.

«В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — сообщил источник.
Александр Рыбин долгое время был внештатным автором издания «Лента.ру», писал для «Рабкора». В круг его интересов входили события на Ближнем Востоке и Африке.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».

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#журналист
#происшествие
#новости
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Более 30 машин столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области, 4 человека погибли
08 января 2024, 16:12

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
На место уже прибыли сотрудники МЧС и полиции, а также несколько бригад скорой помощи. Причина аварии пока не называется. Выясняются все причины и обстоятельства массового смертельного ДТП. Также уточняются данные по пострадавшим и погибшим.

В настоящее время движение по трассе в сторону Москвы полностью перекрыто.

Ранее также сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Согласно сообщению, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшийся по автодороге от Омска в сторону Новосибирска, не справился с управлением на скользкой дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Spacio.

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#дтп
#движение
#мчс
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#аварии
#сотрудники
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