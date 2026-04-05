СК повторно проверит обстоятельства смерти известного оперного певца
Следственный комитет России совместно с прокуратурой организовали дополнительные проверки обстоятельств смерти заслуженного артиста России, Чечни и Ингушетии Евгения Кунгурова, скончавшегося весной 2024 года.
Как сообщает «Ъ», повторное разбирательство инициировал отец певца Виктор Кунгуров, который настаивает на версии убийства с последующей инсценировкой суицида. Ранее Пресненский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Москве дважды отказывал в возбуждении уголовного дела — по фактам убийства и доведения до самоубийства. Первое постановление вынесли 9 мая 2024 года (спустя месяц после гибели артиста), второе — в декабре. В обоих случаях следствие не нашло состава преступления.
В новых обращениях на имя главы СКР Александра Бастрыкина Кунгуров-старший и его адвокат требуют возбудить дело по статье об убийстве группой лиц и превышении полномочий в отношении следователя, проводившего осмотр места происшествия. Заявители указывают на ненадлежащее проведение предыдущих проверок.
40-летний солист Калининградского музыкального театра Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года в Москве. Тело артиста обнаружили под окнами дома на Зоологической улице, где он снимал квартиру с женой на девятом этаже. В последние годы певец также был известным как телеведущий («Романтика романса») и участник проектов «Большая опера», «Голос» и «Один в один!».
