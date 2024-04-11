На Троекуровском кладбище простились с оперным певцом Кунгуровым

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ, оперным и эстрадным певцом, звездой шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает РИА Новости.
Проститься с Кунгуровым пришли концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, певец и композитор Игорь Наджиев, друзья, коллеги и близкие.
В ходе церемонии звучали композиции в исполнении Кунгурова. В центре прощального зала стоял гроб с телом певца, к которому несли цветы. Около гроба находился портрет Кунгурова.
Кунгурова скончался вечером 8 апреля. Супруга обратилась к правоохранителям после тревожного сообщения. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили певца под окнами дома. В последнее время Кунгуров находился в депрессии и злоупотреблял спиртным.
Ранее стало известно, что на 58-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ходе церемонии звучали композиции в исполнении Кунгурова. В центре прощального зала стоял гроб с телом певца, к которому несли цветы. Около гроба находился портрет Кунгурова.
Кунгурова скончался вечером 8 апреля. Супруга обратилась к правоохранителям после тревожного сообщения. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили певца под окнами дома. В последнее время Кунгуров находился в депрессии и злоупотреблял спиртным.
Ранее стало известно, что на 58-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак