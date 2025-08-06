СК предъявил обвинение тагильчанке в гибели 11 человек, включая ее дочь
Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение жительнице Нижнего Тагила в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает URA.RU.
Обвинение было предъявлено Елене Сербиновой. По данным следствия, именно в ее квартире 1 августа 2024 года скопилась газовоздушная смесь, из -за чего произошел мощный взрыв. В результате происшествия обрушился дом №81 на улице Сибирской. Жертвами трагедии стали пятеро взрослых, шестеро детей и 12-летняя дочь Сербиновой.
Женщина свою вину всячески отрицает. По ее словам, на момент взрыва ее семья уже не проживала в квартире и переехала в Екатеринбург. К тому же за месяц до происшествия газовики проверяли оборудование и нарушений не нашли. Елена отметила, что перед своим отъездом газ в жилище она перекрыла.
Обо всем этом Сербинова рассказала в видеообращении главе СКР Александру Бастрыкину. В связи с этим он затребовал доклад по соответствующим уголовным делам, а расследование происшествия поставили под контроль в центральном аппарате ведомства.
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