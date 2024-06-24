Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР

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Али Закаригаев, ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане, ранее возглавлял отделение партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе. Об этом сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.
Согласно источнику агентства в силовых структурах Дагестана, среди уничтоженных боевиков был Али Закаригаев.
«Закаригаев был председателем местного отделения партии в Сергокалинском районе, но оставил эту должность два года назад», — сообщила Зурида Валеева, руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду».Читайте также:
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Артем Кузьмин