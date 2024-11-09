В Подольске 10-летняя девочка зарезала сестру после требования помыть тарелки

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В Подольске десятилетняя девочка убила сестру, после того как та потребовала помыть за всеми посуду. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что родители Наргизы и ее 13-летней сестры являются мигрантами, которые часто отсутствуют дома из-за работы. Обычно девочки не ссорились, но на днях, когда родители уехали на заработки и оставили детей одних, между сестрами произошел конфликт во время уборки.
По этой причине младшая Наргиза напала на сестру, а когда осознала, что совершила убийство, вызвала скорую. Медики не смогли спасти девочку.
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«Старшая стала дразниться и морально давить на младшую. Говорила, это ее обязанность — мыть тарелки, приборы и кружки», — говорится в материале источника.
По этой причине младшая Наргиза напала на сестру, а когда осознала, что совершила убийство, вызвала скорую. Медики не смогли спасти девочку.
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Екатерина Коршунова