В Испании задержали украинку и австрийца за продажу копий люксовых сумок

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В Испании задержана гражданка Украины и гражданин Австрии продажу на аукционах копий люксовых брендов по всей стране. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Испании.
«Национальная полиция Испании задержала двух человек за продажу элитных изделий из кожи на аукционах. Их коммерциализация означала бы ущерб для брендов в размере 50 000 евро», — говорится в заявлении.
При этом уточняется, что задержанным удалось пошить очень качественные подделки, что их практически было невозможно отличить от оригинальной продукции. Они продавали их как подлинные, прилагая к ним фальшивые документы.
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