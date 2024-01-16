В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков

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В Белгороде возбуждено уголовное дело после нападения подростков на местных жителей, одним из нападавших оказался 17-летний азербайджанец. Об этом сообщили Следственном комитете России.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности"), частью 3 статьи 30, пунктами "ж, л" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти)», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что личность одно из нападавших уже установлена. Им оказался 17-летний уроженец Азербайджана. В настоящее время выясняются остальные участники банды подростков.
Ранее в местном МВД заявили, что в Белгороде сотрудники правоохранительных органов ищут банду подростков, которые нападают на прохожих на улицах. Они снимают и публикую видео с избиениями в соцсети.
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