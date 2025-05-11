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СК проверит гражданство родителей осквернивших георгиевскую ленту детей

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Следователи проверят, законно ли родители детей, осквернивших флаг с изображением георгиевской ленты, получили гражданство РФ. Об этом проинформировали в СК РФ в воскресенье, 11 мая.
«Также следственными органами в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») будет дана правовая оценка законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних», — сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители добавили, что дети, растоптавшие флаг с изображением георгиевской ленты, учатся в четвертом и втором классах.

Накануне в сеть попали кадры, где дети растоптали флаг с изображением георгиевской ленты. Личности малолетних в тот же день были установлены сотрудниками ФСБ России.

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Профессор МГУ лишился двух квартир в Москве из-за мошенников
11 мая 2025, 16:37

Фото: iStock/JuYochi

Профессор МГУ попался на мошенническую схему. Аферисты лишили мужчину двух квартир в Москве.
Дочь пострадавшего сообщила Readovka, что она получила сообщение от риэлтора о необходимости передачи новым владельцам акты приема-передачи. При этом отец заявил девушке, что не продавал недвижимость. Общий ущерб составил 24 млн рублей.

Проверка в ЕГРН показала, что квартиры уже перешли к другим собственникам. Дочь профессора отметила, что отец отказывается от общения и не хочет ничего объяснять. Мужчина перестал отвечать на звонки. Девушка не исключает и более существенной потери от действий мошенников. По ее мнению, отец мог снять с банковских счетов все сбережения и передать преступникам.

По данным источника, мужчина все-таки написал заявление в полицию.

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Школьник отбил девушку из рук похитителя
11 мая 2025, 16:26

Фото: iStock/m-gucci

Школьник проявил храбрость не по годам. Мальчик набросился на похитителя девушки.
Инцидент произошел в Ростовской области в Волгодонске. Как сообщает SHOT, накануне в обед неизвестный сзади набросился на 19-летнюю девушку. Мужчина схватил ее и попытался утащить. На крики о помощи прибежал школьник. Мальчик начал отбивать девушку из рук взрослого мужчины. Последний решил скрыться с места похищения. Неизвестный запрыгнул в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Вместе с ним в салоне находился еще один человек.

Проводится проверка, полиция разыскивает подозреваемых.

Вначале мая в Москве школьник попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры. 12-летний мальчик набросился на женщину в порыве гнева. Ей удалось вырваться и вызвать специалистов. Последние посоветовали матери показать ребенка психиатрам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором было более 150 пассажиров
11 мая 2025, 15:31

Фото: iStock/designbydx

В Брестской области Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором находился 151 человек. Об этом сообщила Белорусская железная дорога.
Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при работающей световой и звуковой сигнализации. Трактор столкнулся со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда №676 Брест — Гомель.

Отмечается, что никто не пострадал. Повреждение получила обшивка поезда, железнодорожный состав отправился с задержкой. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы
11 мая 2025, 15:05

Фото: iStock/conejota

На Шри-Ланке автобус сорвался со скалы, погиб 21 человек. Об этом информирует местный новостной портал Adaderana со ссылкой на правоохранительные органы.
Авария произошла в Котмале, в Центральной провинции Шри-Ланки. Автобус, который следовал из южного паломнического места Катарагама в Курунегала, съехал с дороги и упал с высоты около 100 м со скалы.

Согласно информации источника, минимум 35 человек пострадали. Их госпитализировали в больницы Нувара-Элии и Котмале. Личности погибших пока не установили.

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Тайские врачи отказываются лечить 16-летнего россиянина из-за неоплаченного счета
11 мая 2025, 14:16

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Несовершеннолетний гражданин России столкнулся с отказом предоставления медицинской помощи в Таиланде. Местные врачи не хотят лечить 16-летнего подростка, который пострадал в ДТП в Паттайе.
Юноша пострадал после того, как не справился с управлением мопеда. Парень был доставлен в местную больницу. У пострадавшего были зафиксированы множественные переломы и внутреннее кровоизлияние. Подростку успешно провели операцию. Проблемы начались позже, когда выяснилось, что страховка не полностью покрыла операцию. Теперь медики отказываются продолжать лечение, сообщает Mash. При этом врачи даже не соглашаются на транспортировку россиянина в другую больницу.

Мальчика воспитывает мать. Женщина работает учителем игры на скрипке. У женщины нет средств на перевозку сына в Россию. Задолженность перед клиникой в Паттайе составляет около миллиона рублей.

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