СК проверит гражданство родителей осквернивших георгиевскую ленту детей

Фото: istockphoto/blinow61
Следователи проверят, законно ли родители детей, осквернивших флаг с изображением георгиевской ленты, получили гражданство РФ. Об этом проинформировали в СК РФ в воскресенье, 11 мая.
«Также следственными органами в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») будет дана правовая оценка законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних», — сказано в сообщении ведомства.
Правоохранители добавили, что дети, растоптавшие флаг с изображением георгиевской ленты, учатся в четвертом и втором классах.
Накануне в сеть попали кадры, где дети растоптали флаг с изображением георгиевской ленты. Личности малолетних в тот же день были установлены сотрудниками ФСБ России.
Читайте также:
Аферисты развели профессора МГУ на 2 квартиры в центре Москвы
Школьник спас девушку от похищения
Задержана организатор гонок, в результате которых погибла 17-летняя девушка
Никита Кротов