СК проверит обстоятельства смерти задержанного Росгвардией мужчины

31 июля 2026, 20:43

СК проверит обстоятельства смерти хабаровчанина при задержании

Фото: медиасток.рф

В Хабаровске сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку по факту смерти местного жителя, наступившей в ходе проведения оперативных мероприятий. Об этом официально сообщили в региональном управлении СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.