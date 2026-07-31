СК проверит обстоятельства смерти задержанного Росгвардией мужчины
В Хабаровске сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку по факту смерти местного жителя, наступившей в ходе проведения оперативных мероприятий. Об этом официально сообщили в региональном управлении СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу. Сотрудники Росгвардии прибыли по вызову о нарушении общественного порядка. При попытке задержания мужчина попытался скрыться и оказал активное сопротивление, в связи с чем правоохранители были вынуждены применить силу и специальные средства. Вскоре после этого нарушитель скончался на месте происшествия.
В настоящее время назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти гражданина. Следственные органы дадут правовую оценку действиям сотрудников полиции, в том числе проверят законность применения физической силы и ее соразмерность степени угрозы.
По информации местных СМИ, ссылающихся на показания очевидцев, мужчина перед задержанием бегал по улице с топором. Он вел себя агрессивно по отношению к прохожим.
Читайте также: