Россиянин погиб после драки с Росгвардией
В центре Хабаровска произошла трагедия: мужчина скончался после конфликта с сотрудниками Росгвардии. Об этом стало известно 31 июля.
По информации Telegram-канала Amur Mash, инцидент случился в Гражданском переулке. В распоряжении канала оказалась видеозапись произошедшего.
На кадрах видно, как как минимум четыре человека в форменной одежде применяют физическую силу к мужчине, скручивают и наносят ему удары. По данным источника, вскоре после этого мужчина скончался на месте. Впоследствии на асфальте засняли его тело, накрытое простыней.
Ранее в российском посёлке школьника жестоко избили и проломили ему череп. Подробности в нашем материале.
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