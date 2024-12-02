ТАСС: прервавшего круиз в Антарктиду россиянина сняли с лайнера SH Diana

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Прервавшего круиз в Антарктиду из-за неисправностей лайнера SH Diana россиянина Илью Строкова сняли с борта, обвинив в якобы организации беспорядков, пишет ТАСС, ссылаясь на туриста.
«Меня только что выселили с корабля. Дали 30 минут на сборы. Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того, что я тут на корабле навожу беспорядки», — прокомментировал Строков.Пассажир добавил, что судно прибыло в аргентинский порт Ушуайя, а насчет неисправностей он не в курсе.
Известно, что в компании подтвердили неисправность лайнера, предложив пассажирам вернуть половину потраченной суммы или взять сертификат на 65%, чтобы оплатить другой круиз.
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Никита Кротов