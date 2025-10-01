В Башкирии 20-летний водитель сбил мать с дочкой: женщина погибла на месте
В Башкирии 20-летний молодой человек на автомобиле «Лада» сбил мать с дочкой на пешеходном переходе в городе Туймазы. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Женщина скончалась на месте происшествия, а её пятилетняя дочь с тяжелыми травмами была госпитализирована.
По предварительным данным, водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств ДТП.
Ранее стало известно, что в Химках водитель «Лексуса» в состоянии алкогольного опьянения наехал на забор детского сада. Инцидент произошёл 1 октября на улице Мира в микрорайоне Подрезково.
