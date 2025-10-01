В Башкирии 20-летний водитель сбил мать с дочкой: женщина погибла на месте

01 октября 2025, 20:21

Юноша на «Ладе» сбил женщину и ребёнка на переходе в Башкирии

Фото: Istock / KatarzynaBialasiewicz

В Башкирии 20-летний молодой человек на автомобиле «Лада» сбил мать с дочкой на пешеходном переходе в городе Туймазы. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.