СК проверяет видео с избиением школьника под саундтрек из «Слово пацана»

Фото: сайт СК РФ
Следователи начали проверку после распространения в социальных сетях видео с избиением и унижением подростка другими школьниками в Уссурийске Приморского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК РФ.
Ранее группа «Городовой. Уссурийск» ВКонтакте опубликовала видеоролик, на котором несколько подростков окружили в углу ещё одного школьниками. Один из них несколько раз бьёт мальчика по лицу, пока в происходящее не вмешивается женщина. На следующих кадрах пострадавший стоит в снегу на коленях, а снимающий заставляет его повторять оскорбления в свой адрес. При этом на фоне играет саундтрек из сериала «Слово пацана». Отмечается, что уссурийские школьники сделали из видео с издевательствами клип.
Уточняется, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 (хулиганство) УК РФ.
Читайте также:
СК: В Рязани выясняют причину смерти ребёнка после посещения стоматологии
На подростков в Киеве завели дело за распространение нацистской символики
В Нижегородской области подростки избили пятиклассников и поставили на колени
«Проводится проверка», — цитирует агентство слова собеседника в правоохранительных органах.
Читайте также:
СК: В Рязани выясняют причину смерти ребёнка после посещения стоматологии
На подростков в Киеве завели дело за распространение нацистской символики
В Нижегородской области подростки избили пятиклассников и поставили на колени
Диана Аванесян