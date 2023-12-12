В Нижегородской области подростки избили пятиклассников и поставили на колени

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В Нижегородской области старшеклассники жестоко избили учеников пятого класса и заставили их просить прощения на коленях.
Издание Nn.ru сообщает, что ЧП случилось в городе Шахунья 4 декабря. Поводом для конфликта явилась жалоба пятиклассницы, которая рассказала старшеклассникам, что её избили до крови. Школьники решили наказать виновных.
Они поймали пятиклассников и побили их за гаражами, а потом заставили детей извиняться на коленях.
Нижегородская прокуратура изучила видео и инициировала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге троих подростков обвинили в 12 изнасилованиях. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Георгий Краснов, который представляет семью мальчика, сбежавшего из городской спецшколы, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми.
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Они поймали пятиклассников и побили их за гаражами, а потом заставили детей извиняться на коленях.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге троих подростков обвинили в 12 изнасилованиях. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Георгий Краснов, который представляет семью мальчика, сбежавшего из городской спецшколы, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми.
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Мария Фирсова