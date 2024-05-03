СК проводит проверку истории с выселением мигрантом семьи пропавшего бойца СВО

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Следственный комитет проводит проверку истории с выселением мигрантом семьи пропавшего без вести бойца спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 14-летняя Маша Кравцова обратилась к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По её словам, в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал каким-то образом сделал доверенность от имени ее отца, который числится пропавшим без вести в зоне СВО, и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, где проживала семья.
После Джамал продал часть участка своим родственникам и запретил семье военного входить в дом, угрожая уголовным преследованием. В итоге женщина с дочкой вынуждены были покинуть дом и даже не смогли собрать свои вещи. Девочка также рассказала, что мигрант пользуется банковской картой её пропавшего отца. При этом жена военного также обвинила мигранта в угрозах и незаконном выселении.
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Элина Позднякова