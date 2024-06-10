СК расследовал дело о незаконной деятельности фонда «Возрождение»*

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о работе благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна, пишет «Лента.ру».
По словам старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлии Ивановой, троих соучастников обвиняют по статье «Осуществление деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности» УК РФ.
Как утверждает следствие, с ноября 2022 года они незаконно осуществляли работу благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»* в Москве. Задержанные вину полностью признали.
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* деятельность организации признана нежелательной в РФ
Алёна Самарева