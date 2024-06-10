В Подмосковье спасатели освободили из машины запертого годовалого ребёнка

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Годовалого мальчика, который случайно заперся в автомобиле, освободили спасатели, инцидент произошёл в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мама мальчика. Она рассказала, что усадила ребёнка в детское кресло и начала обходить машину, чтобы сесть за руль. В этот момент малыш заблокировал двери автомобиля», — говорится в сообщении.Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вскрыли машину при помощи специальных инструментов. Всё закончилось благополучно, ребёнок не пострадал, помощь врачей ему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели провели профилактические рейды на водоёмах региона.
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Лев Каштанов