СК расследует дело о насилии над детьми в коррекционной школе Орска

15 ноября 2025, 19:38

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет проверяет информацию о физическом насилии над детьми в коррекционной общеобразовательной школе в Орске (Оренбургская область). Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.