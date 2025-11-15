СК расследует дело о насилии над детьми в коррекционной школе Орска
Следственный комитет проверяет информацию о физическом насилии над детьми в коррекционной общеобразовательной школе в Орске (Оренбургская область). Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Речь идет о статье «Халатность». О результатах проверки доложат в центральный аппарат ведомства.
В социальных сетях появилось видеообращение местной жительницы, в котором она заявляет о противоправных действиях со стороны старшеклассников в отношении учащихся специализированного учреждения.
По её словам, администрация школы пытается скрыть инциденты, а обращения в различные инстанции остаются без реакции.
