СК расследует дело о насилии над детьми в коррекционной школе Орска

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет проверяет информацию о физическом насилии над детьми в коррекционной общеобразовательной школе в Орске (Оренбургская область). Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.



Речь идет о статье «Халатность». О результатах проверки доложат в центральный аппарат ведомства.

В социальных сетях появилось видеообращение местной жительницы, в котором она заявляет о противоправных действиях со стороны старшеклассников в отношении учащихся специализированного учреждения.

По её словам, администрация школы пытается скрыть инциденты, а обращения в различные инстанции остаются без реакции.

Никита Кротов

