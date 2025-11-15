В Челябинске 12 человек госпитализированы после ДТП с автобусом
В Челябинске 12 человек, включая одного ребенка, пострадали в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные стабильны. На месте массового ДТП с участием автобуса работали восемь бригад скорой помощи.
Следственный комитет (СК) РФ по региону инициировал уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
