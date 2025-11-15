Достижения.рф

В Челябинске 12 человек госпитализированы после ДТП с автобусом

Фото: iStock/gorodenkoff

В Челябинске 12 человек, включая одного ребенка, пострадали в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.



Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные стабильны. На месте массового ДТП с участием автобуса работали восемь бригад скорой помощи.

Следственный комитет (СК) РФ по региону инициировал уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в аварии с автобусом и грузовиком погибли семь человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

