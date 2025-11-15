В Краснодаре подросток пострадал от случайного выстрела из сигнального пистолета
В Краснодаре подросток пострадал от случайного выстрела из сигнального пистолета, который принес в школу его одноклассник. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Согласно информации ведомства, в пятницу восьмиклассник принес в школу сигнальный пистолет ПУ-3, заряженный шумовым патроном, и начал показывать его одноклассникам. Один из учеников случайно снял предохранитель и выстрелил.
После чего 14-летний подросток испугался, ударился об угол шкафа и упал, получив травмы лица. Несовершеннолетнего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время мальчик находится на амбулаторном лечении.
Читайте также: