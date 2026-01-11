СК расследует дело после осквернения Доски почета в Ейске

11 января 2026, 20:00

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение Доски почета в Ейске

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения Доски почёта с портретами ветеранов в Ейске (Краснодарский край). Об этом сообщило ведомство в своём Telegram-канале.