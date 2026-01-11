Достижения.рф

СК расследует дело после осквернения Доски почета в Ейске

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение Доски почета в Ейске
Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения Доски почёта с портретами ветеранов в Ейске (Краснодарский край). Об этом сообщило ведомство в своём Telegram-канале.



По данным СК, в СМИ появилась информация, что в январе 2026 года неизвестные повредили Доску почёта с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России. Следственное управление СК по Краснодарскому краю ранее начало процессуальную проверку.

Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Андрею Маслову возбудить дело и представить доклад о предварительных и итоговых результатах расследования.

В ОМВД по Ейскому району сообщили, что поводом стала публикация в одном из Telegram-каналов. В ней неизвестные облили фотографии на Доске почёта неустановленной жидкостью.

Никита Кротов

