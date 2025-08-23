В Подмосковье отец-тиран жестоко избил бывшую жену и едва не задушить дочь

23 августа 2025, 14:34

Отец-тиран из Подмосковья избил бывшую жену и дочь при попытке похищения

Фото: Istock/PavelRodimov

Житель Подмосковья предпринял попытку силой забрать свою дочь у бывшей супруги. Инцидент произошёл на улице, где мужчина применил перцовый баллончик против женщины и ребёнка, а также пытался задушить девочку. По данным телеканала РЕН ТВ, это уже вторая подобная попытка.





По словам пострадавшей, Лады Исаевой, её бывший супруг Андрей Исаев не поддерживал связь с семьёй в течение восьми лет после развода. Первый инцидент с похищением дочери Софии произошёл в 2017 году. Сейчас Исаев повторил попытку и набросился на семью на улице, где избивал и пытался вырвать девочку из рук матери, применяя перцовый баллончик.

«Складывается такое впечатление, что раз все слышат, что он отец, значит он имеет право. Но разве отец может украсть своего ребёнка?», — рассказала потерпевшая девочка.

