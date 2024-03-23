СК РФ: число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 93 человек

Фото: пресс-служба МО
Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 93 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент установлено 93 погибших, однако их число ещё будет расти.
Предварительно сообщается, что люди погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы расстреливали людей из автоматического оружия, а для поджога здания использовали легковоспламеняющуюся жидкость.
Вечером 22 марта перед самым началом концерта рок-группы «Пикник» в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные в камуфляжной форме и открыли огонь по зрителям.
Читайте также:
Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»
Центр помощи для родственников пострадавших открылся около «Крокус Сити Холла»
Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»
Предварительно сообщается, что люди погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы расстреливали людей из автоматического оружия, а для поджога здания использовали легковоспламеняющуюся жидкость.
Читайте также:
Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»
Центр помощи для родственников пострадавших открылся около «Крокус Сити Холла»
Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»
Анастасия Чинкова